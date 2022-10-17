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Факты / Україна

В Одесской области ПВО уничтожили вражеский беспилотник — ОК Юг

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
В Одесской области ПВО уничтожили вражеский беспилотник — ОК Юг

Вечером 17 октября в Одессе раздался мощный взрыв.

Обновлено 17:50. В Оперативном командовании Юг сообщили, что в Одесской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

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Ранее о взрыве сообщили местные жители в Telegram каналах.

На территории Одесской области с 16:46 до 17:53 была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что российские войска атаковали Одесскую область и сегодня утром.

Оккупанты нанесли ракетный удар по региону со стороны Черного моря – ракета Х-59, выпущенная из самолета Су-35, поразила объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без человеческих потерь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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