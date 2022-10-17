В Одесской области ПВО уничтожили вражеский беспилотник — ОК Юг
Вечером 17 октября в Одессе раздался мощный взрыв.
Обновлено 17:50. В Оперативном командовании Юг сообщили, что в Одесской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
Ранее о взрыве сообщили местные жители в Telegram каналах.
На территории Одесской области с 16:46 до 17:53 была объявлена воздушная тревога.
Отметим, что российские войска атаковали Одесскую область и сегодня утром.
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