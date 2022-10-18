Октябрь, 17 в 22:30

17 октября Киев подвергся массированному удару дронами-камикадзе, в результате чего погибли люди. Как распознать Shahed-136 по звуку – читайте дальше.

Как распознать дрон по звуку

Распознать приближение дрона Shahed-136 можно по характерному звуку во время полета. Когда они приближаются, их мотор издает громкий звук, похожий на работу бензопилы или на работу двигателя мопеда.

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На этом видео можно услышать характерный звук Shahed-136.

Также следует помнить, что дроны-камикадзе несут примерно 40 кг взрывчатки и летают со скоростью в среднем 180 км/ч.

Они вызывают за собой мощную взрывную волну и большое количество мелких обломков. Поскольку такие беспилотники летают на малой высоте — до 5 км, их сложно обнаружить ПВО.

Характерной визуальной особенностью таких беспилотников в воздухе является его треугольная форма.

Что делать, когда услышите Shahed-136

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставили советы, как уберечься от дронов-камикадзе:

слышите звук двигателя рядом — немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность;

выбирайте места как можно дальше от военных и стратегических объектов, административных учреждений;

если нет возможности укрыться, соблюдайте правила “двух стен”, которые должны отделять вас от опасности;

не оставайтесь в транспорте, выйдите и отбегите подальше от дороги, и там найдите возможное укрытие;

не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.

Фото: ГУР