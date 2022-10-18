Октябрь, 17 в 22:52

В понедельник, 17 октября, российские войска снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

И хотя силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских БПЛА, некоторые из них достигли своих целей. В частности, в результате атаки на Киев, погибли четыре человека.

Что об очередном военном преступлении России пишут западные СМИ – читайте дальше в материале.

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Редактор издания Sky News Доминик Вагхорн сравнивает иранские дроны-камикадзе с оружием времен Второй мировой войны.

Он отмечает, что “дела” армии Путина в Украине идут не очень хорошо, поэтому Россия использует это оружие, чтобы запугать ни в чем не повинных граждан.

– Россия либо нацеливается на людей, чтобы внушить страх, либо нацеливается на инфраструктуру. И то и другое является военным преступлением, если для этого нет веских военных причин. Это оружие террора больше похоже на системы V1 и V2 времен Второй мировой войны. Ракеты-жуки Гитлера также пугали людей на земле, — говорится в сообщении.

По словам британского журналиста, Иран и Россия сплотились, поскольку эти страны возмущены Америкой и верят в необходимость бросить вызов ее гегемонии. Впрочем, ответ США будет связан с нефтью и торговлей.

В издании Washington Post отмечают, что целью России является разрушение энергосистемы Украины до наступления зимы, а новые удары только это подтверждают.

— Новые удары подтвердили эти опасения и придали дополнительную актуальность обещаниям сторонников Украины по НАТО усилить противовоздушную оборону, в том числе современными системами. Умышленное нанесение ударов по гражданской инфраструктуре без военной цели является военным преступлением, — говорится в статье.

По мнению журналистов The New York Times, применение Россией дронов-камикадзе свидетельствует о том, что у страны-агрессора заканчивается высокоточное оружие.

Беспилотники позволяют РФ наносить удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам, даже если она теряет позиции на поле боя на востоке и юге страны.

К тому же дроны-камикадзе Shahed-136 могут летать автономно, что позволяет России атаковать Украину без риска для их личного состава.

— Россия не смогла достичь преимущества в воздухе во время войны, и ее пилотируемая авиация подвергается большому риску, заходя на территорию Украины. Беспилотники Shahed-136 могут летать автономно, кружа в районе до появления определенной цели. Это позволяет России атаковать без риска для своего персонала. Хотя Иран официально отрицал поставки России оружия, официальные лица США заявили, что первая партия была доставлена ​​в августе, — говорится в статье.

Журналистка CNN Иванна Котасова пишет, что дроны-камикадзе – это последняя угроза для Украины, с которой трудно справиться без новых систем противовоздушной обороны.

БПЛА маленькие, легко запускаемые, а главное преимущество дронов в том, что их трудно обнаружить и ими можно стрелять на расстоянии. Впрочем, в этих атаках нет никакой военной пользы.

— Речь идет о том, чтобы Путин удовлетворил поклонников жесткой линии в России, они были в экстазе на прошлой неделе после ракетных атак и, вероятно, будут в экстазе после этих, — подчеркивают в CNN.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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