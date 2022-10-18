Октябрь, 18 в 16:29

Сегодня работы для водителей немало, средняя зарплата от 20 тыс. Однако и конкуренция высока. Об этом свидетельствует аналитика, сделанная специально для Фактов ICTV экспертами сайта по поиску работы Work.ua.

По данным аналитиков, в среднем водители в Украине зарабатывают 21 500 грн. Это медиана заработных плат по данным сайта, на котором опубликовано почти 5 тыс. вакансий с заголовком Водитель и по схожим запросам-синонимам Driver, Шофер, Trucker и другими за последние три месяца.

– Средняя зарплата по резюме – то есть та зарплата, которую желают получать водители – 15 тыс. грн. Это медиана заработной платы за последние три месяца. В целом зарплаты водителей зависят от многих факторов, таких как условия труда, наличие определенной категории вождения, стажа, готовности и возможности к командировкам и т.д. Обычно работодатели, которые ищут того или иного кандидата, уточняют нужную профессию в названии вакансии, например, водитель международных перевозок, водитель-экспедитор или водитель такси, – свидетельствует аналитика Work.ua.

Важное уточнение от рекрутеров: водительский стаж и опыт работы водителем — не тождественные понятия. Поэтому кандидаты, которые ищут работу на должности водителя, должны прежде всего обращать внимание на требования, которые указывает работодатель в конкретной вакансии.

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Однако процесс найма построен в каждой компании по-своему. Обычно ответственный за этот процесс рекрутер или HR-менеджер. В вакансиях водителей такси указывают описание компании, условия труда, требования и заработную плату. В разных вакансиях указывают и тех, кто имеет собственное авто, и тех, кто готов работать на авто компании.

Факты ICTV также пообщались с опытным водителем, успевшим поработать в различных сервисах такси. На условиях анонимности он поведал ключевые принципы работы.

– Каждый желающий, у кого есть свой автомобиль, может зарегистрироваться в приложениях такси (Bolt, Uklon, 838, Opti Taxi, Uber и др.), пройти верификацию (указать страховку, водительские права, техпаспорт и фото автомобиля). Если работаешь на своей машине – ты в свободном плавании. Сколько заработал, столько и заработал. Ставки нет. Если работаешь на машинах от такси, то там, насколько я знаю, ставка есть. Но нужно в день выполнять минимум 21 заказ, – рассказывает водитель.

На своем автомобиле графика нет. Когда можешь, тогда и работаешь.

– На своей машине ты работаешь, когда захочешь, платишь всего 15% от заказа службам такси. Но в разных компаниях этот процент может быть разным, у кого-то его вообще нет. Если работать на машине от такси – это как обычная работа, за которую получаешь деньги, – говорит собеседник Фактов ICTV.

В целом по результатам исследования рынка труда можно утверждать, что спрос на водителей сохраняется.

– Традиционно профессия водитель входит в топ-5 самых популярных вакансий. Впереди вакансии только менеджера по продажам, продавца-консультанта и бухгалтера, – отмечают аналитики Work.ua.

Каждый месяц добавляется все больше новых вакансий. Но и количество отправляемых водителями резюме растет. Поэтому уровень конкуренции достаточно высок.