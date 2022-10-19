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Факты / Україна

Маляр объяснила, почему не стоит информационно нагнетать вопрос ядерной угрозы со стороны РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
Маляр объяснила, почему не стоит информационно нагнетать вопрос ядерной угрозы со стороны РФ
Фото: Минобороны

Россия пытается запугать применением ядерного оружия, чтобы страны Запада не поставляли вооружение в Украину.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире Мы — Украина.

Она прокомментировала угрозы со стороны России относительно возможности ядерных ударов.

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— Это очень чувствительный вопрос. И здесь, что ни скажи, можно как-то негативно повлиять. Поэтому мы придерживаемся позиции очень осторожного высказывания по этому поводу, — отметила она.

По ее словам, угрозы со стороны Кремля ориентированы больше на Запад, а не против Украины, чтобы посеять сомнения среди партнеров Киева.

— Россия ведет сегодня очень мощную пропагандистскую войну. И мы должны понимать: оружие — оружием, но так же, как в спорте, очень важен психологический настрой на победу, на войну. Вот Россия пытается психологически сломать западный мир и посеять в них страх. То есть она шантажирует возможностью применения ядерного оружия западный мир, — сказала Маляр.

В то же время страны Запада находятся в другой ситуации, считает Маляр.

Заместитель министра обороны говорит, что тема ядерного шантажа со стороны РФ должна, по логике Кремля, постоянно существовать в инфопространстве, чтобы замысел Москвы реализовался.

— Там психологически можно влиять. И это Россия делает. Поэтому вопрос применения ядерного оружия мы должны понимать: его не стоит постоянно информационно муссировать бесконечно, потому что это их задача — чтобы мы бесконечно об этом говорили и запугивали западный мир. Чтобы они нам не давали оружие, потому что есть риск применения ядерного оружия, — сказала Маляр.

Чиновница добавила, что Украина в переговорах с Западом указывает, что намерение запугать со стороны России является шантажом.

В то же время Маляр указывает, что во время войны неправильно было бы исключать абсолютно все варианты, поскольку война непредсказуема.

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