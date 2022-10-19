Октябрь, 18 в 23:51

Россия пытается запугать применением ядерного оружия, чтобы страны Запада не поставляли вооружение в Украину.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире Мы — Украина.

Она прокомментировала угрозы со стороны России относительно возможности ядерных ударов.

Сейчас смотрят

— Это очень чувствительный вопрос. И здесь, что ни скажи, можно как-то негативно повлиять. Поэтому мы придерживаемся позиции очень осторожного высказывания по этому поводу, — отметила она.

По ее словам, угрозы со стороны Кремля ориентированы больше на Запад, а не против Украины, чтобы посеять сомнения среди партнеров Киева.

— Россия ведет сегодня очень мощную пропагандистскую войну. И мы должны понимать: оружие — оружием, но так же, как в спорте, очень важен психологический настрой на победу, на войну. Вот Россия пытается психологически сломать западный мир и посеять в них страх. То есть она шантажирует возможностью применения ядерного оружия западный мир, — сказала Маляр.

В то же время страны Запада находятся в другой ситуации, считает Маляр.

Заместитель министра обороны говорит, что тема ядерного шантажа со стороны РФ должна, по логике Кремля, постоянно существовать в инфопространстве, чтобы замысел Москвы реализовался.

— Там психологически можно влиять. И это Россия делает. Поэтому вопрос применения ядерного оружия мы должны понимать: его не стоит постоянно информационно муссировать бесконечно, потому что это их задача — чтобы мы бесконечно об этом говорили и запугивали западный мир. Чтобы они нам не давали оружие, потому что есть риск применения ядерного оружия, — сказала Маляр.

Чиновница добавила, что Украина в переговорах с Западом указывает, что намерение запугать со стороны России является шантажом.

В то же время Маляр указывает, что во время войны неправильно было бы исключать абсолютно все варианты, поскольку война непредсказуема.