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Факты / Україна

Минус 530 оккупантов и 35 вражеских беспилотников — потери РФ за сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов, общие боевые потери РФ в войне против Украины достигли 65 850 военных, сообщает Генштаб в утренней сводке 18 октября.

Украинские защитники также уничтожили много российской техники, в том числе 11 танков, 14 бронированных машин, 23 артсистемы и 35 беспилотников.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 18 октября:

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  • личный состав – около 65 850 (+530) человек ликвидировано;
  • танки – 2 548 (+11);
  • боевые бронированные машины – 5 219 (+14);
  • артиллерийские системы – 1 622 (+23);
  • РСЗО – 372 (+6);
  • средства ПВО – 188 (+1);
  • самолеты – 268;
  • вертолеты – 242;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35);
  • крылатые ракеты – 318 (+2);
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 985 (+16);
  • специальная техника – 144.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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