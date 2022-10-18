Минус 530 оккупантов и 35 вражеских беспилотников — потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов, общие боевые потери РФ в войне против Украины достигли 65 850 военных, сообщает Генштаб в утренней сводке 18 октября.
Украинские защитники также уничтожили много российской техники, в том числе 11 танков, 14 бронированных машин, 23 артсистемы и 35 беспилотников.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 18 октября:
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- личный состав – около 65 850 (+530) человек ликвидировано;
- танки – 2 548 (+11);
- боевые бронированные машины – 5 219 (+14);
- артиллерийские системы – 1 622 (+23);
- РСЗО – 372 (+6);
- средства ПВО – 188 (+1);
- самолеты – 268;
- вертолеты – 242;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35);
- крылатые ракеты – 318 (+2);
- корабли/катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 985 (+16);
- специальная техника – 144.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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