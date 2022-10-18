Октябрь, 18 в 9:49

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов, общие боевые потери РФ в войне против Украины достигли 65 850 военных, сообщает Генштаб в утренней сводке 18 октября.

Украинские защитники также уничтожили много российской техники, в том числе 11 танков, 14 бронированных машин, 23 артсистемы и 35 беспилотников.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 18 октября:

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личный состав – около 65 850 (+530) человек ликвидировано;

танки – 2 548 (+11);

боевые бронированные машины – 5 219 (+14);

артиллерийские системы – 1 622 (+23);

РСЗО – 372 (+6);

средства ПВО – 188 (+1);

самолеты – 268;

вертолеты – 242;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35);

крылатые ракеты – 318 (+2);

корабли/катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 985 (+16);

специальная техника – 144.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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