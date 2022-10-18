Октябрь, 18 в 16:08

В ближайшие дни в Украину придет похолодание. Небольшие дожди ожидаются в среду, 19 октября.

По данным Укргидрометцентра, будет дождить в западных и северных регионах, а днем ​​также в центральных и Харьковской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на Западе страны днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

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Температура в западных и северных областях ночью +6-11, днем ​​+10-15, на остальной территории ночью +3-8, днем ​​+13-18, в южной части до +21.

В Киеве, 19 октября, ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8-10, днем ​​+13-15.

В четверг, 20 октября, в Украине также будет дождить. В восточных областях пройдет умеренный дождь, ночью местами с мокрым снегом. В западных и юго-западных областях днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный с переходом в южный, 7-12 м/с, по большей части территории страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +0-5, на Юге и Востоке страны до +8; днем +5-10; в Карпатах ночью от +3 до -2.

Что касается Киева, то в столице 20 октября также ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом в южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3-5, днем ​​+7-9.