Октябрь, 18 в 16:39

Еще до конца 2022 года Вооруженные силы Украины могут добиться значительных побед на фронте.

Об этом сообщил в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, комментируя сценарии развития войны.

Он не исключил, что речь может идти и о деоккупации Херсона.

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– До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите… Я надеюсь, что это может быть Херсон, – отметил Буданов.

Он уточнил, что тяжелые бои сейчас происходят в районе городов Бахмут и Соледар (Донецкая область).

Кроме того, Буданов прогнозирует завершение полномасштабной войны уже к лету 2023 года.

– В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться, – подчеркнул он.

По словам руководителя ГУР, речь идет о выходе Украины на международно признанные границы 1991 года.

Буданов прогнозирует, что после окончания войны начнется процесс распада в России, во время которого от страны-агрессора могут отсоединиться определенные регионы. Речь идет прежде всего о кавказских регионах, но не только о них.

– После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы… Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, – рассказал Буданов.

Он добавил, что Россия существует в нынешних границах только благодаря вере ее населения в мощь кремлевского режима. А как только он рухнет, начнется процесс распада.

Недавно британская разведка сообщала, что российская армия в Херсонской области пытается укрепиться в обороне и готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Параллельно оккупанты готовят эвакуацию из Херсона, опасаясь наступления украинских военных.

По состоянию на 7 октября сообщалось об освобождении до 500 кв. км территории области с начала этого месяца и деоккупации 29 населенных пунктов.

12 октября появилась информация, что ВСУ освободили пять населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.

Фото: ГУР Минобороны Украины