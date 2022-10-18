Октябрь, 18 в 10:03

Сегодня утром в Херсонской области воины Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

— Начнем с хороших новостей. Где-то минут 15 назад в Херсонской области сбили Су-25 рашистов. Об этом о сообщило Оперативное командование Юг, — рассказал спикер.

За ночь наши военные на юге сбили шесть иранских дронов Shahed-136, на востоке – один такой беспилотник.

Сейчас смотрят

— Также есть информация о четырех сбитых крылатых ракетах Калибр. Атакуют с моря. Есть информация о применении баллистических ракет из северных регионов. Также враг применяет стратегическую авиацию из Ростовской области – это самолеты Ту-25, Ту-60, – рассказал Юрий Игнат.

По его словам, самолетами российский враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры.

Напомним, что 14 октября украинские военные сбили два вражеских вертолета.