Октябрь, 18 в 18:36

На войне в Украине российские оккупанты употребляют наркотики, пьют алкоголь и развлекаются.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор военного РФ, обнародованный Главным управлением разведки.

По словам оккупанта, находясь на второй линии обороны, они “гуляют и пьют пиво”.

Сейчас смотрят

— Я нашел поле конопли, тут бошек полно, я уже за*бался дуть. Сижу я в окопах, на второй линии обороны, ходим гуляем, пиво пьем, – сказал он.

Российский солдат отметил, что мобилизованные россияне еще не приехали на территорию Украины. Также он добавил, что не знает, когда вернется домой.

Ранее СБУ обнародовала телефонный разговор, в котором оккупант рассказал, что РФ создала на фронте так называемые заградотряды, которые не дают возможности сбежать с поля боя.

На первой линии – зеки, которых в случае чего расстреливают мобилизованные, стоящие на второй линии. За ними на третьей линии следят регулярные военные подразделения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.