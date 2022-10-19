Октябрь, 19 в 0:59

Если Россия отведет войска из Херсона, то может их перебросить на Киев или другие направления.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире Фейгин Live.

Он прокомментировал заявления командующего оккупационных войск РФ Сергея Суровикина и марионеток Кремля в Херсоне, согласно которым, планируется эвакуация местного населения на левый берег реки Днепр.

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— Они эти войска хотят сохранить, чтобы перебросить на новые направления. Потому что там значительное кадровое ядро, и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать. Первое, где их стоит ожидать, на Киевском, на Запорожском, на Донецком направлениях. Смотря какие у них будут политические задачи стоять… Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха, — сказал он.

Советник ОП уверен, что это может добавить украинцам радости, что был освобожден Херсон, а с другой стороны — начнутся проблемы на других направлениях.

В то же время Арестович говорит, что сейчас на Херсонском направлении украинские войска накрывают много мобилизованных россиян. Это происходит, в частности, благодаря успешным ударам ВСУ по командным пунктам и скоплению войск россиян.

— Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 тыс. человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери… Даже Суровикин сегодня сказал, что на Херсонщине очень сложно. Ну если ты пригнал… тысячи мобилизованных, а из них 1,5 тыс. убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие “непростые решения”, — отметил Арестович.

В то же время советник Офиса президента считает, что проблема с иранскими дронами-камикадзе будет решена в течение двух недель, поскольку НАТО будет поставлять Украине несколько сотен противовоздушных станций.