ПВО сбила две ракеты на Черниговщине и две на Киевщине
Днем 19 октября жители Киевской области могли слышать звуки взрывов. Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, это работают силы противовоздушной обороны.
По предварительным данным, в Киевской области силы ПВО “приземлили” две ракеты.
— Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственны! – написал Кулеба.
Также в Оперативном командовании Север отметили, что еще две вражеские ракеты ПВО сбила на Черниговщине.
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