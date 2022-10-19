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Факты / Україна

ПВО сбила две ракеты на Черниговщине и две на Киевщине

Валентина Чорна, редактор ленты
збита російська ракета

Днем 19 октября жители Киевской области могли слышать звуки взрывов. Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, это работают силы противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в Киевской области силы ПВО “приземлили” две ракеты.

— Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственны! – написал Кулеба.

Также в Оперативном командовании Север отметили, что еще две вражеские ракеты ПВО сбила на Черниговщине.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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