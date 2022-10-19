Октябрь, 19 в 13:52

Днем 19 октября жители Киевской области могли слышать звуки взрывов. Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, это работают силы противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в Киевской области силы ПВО “приземлили” две ракеты.

— Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственны! – написал Кулеба.

Также в Оперативном командовании Север отметили, что еще две вражеские ракеты ПВО сбила на Черниговщине.

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