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Факты / Україна

СБУ задержала 4 винничан за распространение видео последствий атак дронов в соцсетях

Малиновская Ангелина, редактор ленты
СБУ задержала 4 винничан за распространение видео последствий атак дронов в соцсетях
Фото: Depositphotos

В Винницкой области СБУ задержала 4 жителей, которые снимали и пересылали видео с “прилетами”.

Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и отправил коллегам, другие трое также поделились с друзьями.

Уже через полчаса видео попало к пропагандистам РФ, а через час произошел еще один ракетный обстрел, который привел к большим разрушениям и ранениям людей.

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— В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла относительно нанесения ущерба Украине или помощи государству-агрессору не имею, – признается винничанин.

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СБУ предупреждает украинцев, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

– Служба фиксирует случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установке и привлечению фигурантов к ответственности, – говорится в сообщении службы.

Источник: СБУ
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