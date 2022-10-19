СБУ задержала 4 винничан за распространение видео последствий атак дронов в соцсетях
В Винницкой области СБУ задержала 4 жителей, которые снимали и пересылали видео с “прилетами”.
Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и отправил коллегам, другие трое также поделились с друзьями.
Уже через полчаса видео попало к пропагандистам РФ, а через час произошел еще один ракетный обстрел, который привел к большим разрушениям и ранениям людей.
— В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла относительно нанесения ущерба Украине или помощи государству-агрессору не имею, – признается винничанин.
СБУ предупреждает украинцев, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
– Служба фиксирует случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установке и привлечению фигурантов к ответственности, – говорится в сообщении службы.