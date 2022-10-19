Надеюсь через месяц в котел не возьмут и я “ходу-ходу” домой: оккупант о ситуации на Херсонщине

Военнослужащий России рассказывает девушке о перспективе “котла” от ВСУ.

— Да нас, по ходу, в котел хотят взять, типа окружить. Если они Берислав возьмут, то все: либо нам их “тушить”, либо нам своим ходом переплывать Днепр, чтобы выжить. И они просто каждый день едут и едут в нашу сторону. Но сегодня, как они пошли там — Боже мой. Ну, если сейчас там наши войска не смогут их там удержать на правом фланге, можно считать, что мы в котле, — рассказывает он.