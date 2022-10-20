Октябрь, 19 в 21:20

Российская Федерация объявлением так называемого военного положения на временно оккупированных территориях Украины начала новый этап террора.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

— Объявление так называемого военного положения со стороны РФ имеет целью подавить сопротивление жителей Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, которые выступают против российской оккупации. Даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий, — сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство называет указ президента РФ Владимира Путина ничтожным.

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— Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Зато такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против Украинского государства и украинцев, — отметили в министерстве.

В МИД заявили, что несмотря на агонию путинского режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей.

Министерство призвало всех международных партнеров Украины решительно осудить намерение российских оккупационных администраций, под видом так называемого “военного положения”, лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека. Кроме того, МИД призвал осудить их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию.

— Обращаемся также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе, — сообщили в МИД.

Напомним, 19 октября президент РФ объявил о решении ввести “военное положение” во временно оккупированных Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. “Военное положение”, объявленное Путиным, должно начаться в полночь с 19 на 20 октября.