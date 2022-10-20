Октябрь, 19 в 23:29

Украинцам на оккупированных территориях следует беречь свою жизнь и как можно осторожнее избегать “мобилизации”, которую проводят оккупанты на захваченных землях Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 19 октября.

Президент рассказал, что в течение дня встретился с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями и провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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По его словам, ключевыми темами были усилия для дальнейшего освобождения украинцев из российского плена, оборонное сотрудничество и экспорт украинского продовольствия.

Кроме того, президент имел переговоры с министром иностранных дел Греции, который прибыл с визитом в Киев уже в третий раз за время с 24 февраля.

— Завтра буду участвовать в саммите Европейского Союза — буду обращаться к партнерам. Ключевая тема, конечно — вызовы нашей энергетике, украинской и европейской. Будем реагировать совместно на террористическую угрозу, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский рассказал, что 19 октября имел встречу в Офисе президента с представителями посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании по усилению нашей противовоздушной и противоракетной обороны.

— Работаем для того, чтобы гарантировать полную безопасность украинскому небу. Мы уже имеем существенные результаты: в течение месяца сбито 233 Шахеда и десятки ракет. Только за сегодня и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 Шахедов сбиты благодаря воинам воздушного командования Юг, — сказал президент и поблагодарил за “прекрасную работу”.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что есть результаты и на других направлениях.

— Но, к сожалению, есть и попадания. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра — еще больше, чем раньше, — пояснил он.

Владимир Зеленский заявил, что все разъяснения будут как от руководителей областных администраций, так и от чиновников.

— Но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особенно сознательно относиться к потреблению электричества, — сказал он.

Президент призвал не включать лишнюю электротехнику и ограничить потребление электричества в той технике, которая требует много энергии.

— Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче, — сказал он.

Он также провел общее совещание по вопросам энергетики, в котором приняли участие Офис президента, правительство и энергокомпании.

— Готовимся ко всем возможным сценариям, учитывая зимний сезон. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов, — сказал он.

Президент отдельно обратился к украинцам во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

— В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Повсюду так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции, — сказал он.

Зеленский призвал к главному — беречь свою жизнь.

— И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача — выстоять. Выстоять против этих неадекватов, — сказал он.

Президент добавил, что Россия полгода сторонилась даже слова “война”, наказывала за него россиян уголовными делами, а теперь сама же объявляет “военное положение” на оккупированной территории.

— Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, просто истерика у “товарищей чекистов”. Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение России, — сказал он.

Президент добавил, что вечером подписал очередной указ о награждении 71 военнослужащего Вооруженных сил Украины.