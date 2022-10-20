Октябрь, 20 в 0:45

В Николаеве прогремели взрывы.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Корреспондент Факты ICTV из Николаева сообщает, что было слышно по меньшей мере два взрыва. Перед этим можно было услышать звук, похожий на мопед, что может свидетельствовать об использовании Россией иранских дронов Shahed-136.

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В то же время в соцсетях сообщается, что в городе работает противовоздушная оборона.

Пока ни городской голова, ни глава ОГА не комментировали взрывы.