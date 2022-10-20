Октябрь, 20 в 13:51

В Херсонской области российские оккупанты явно поспешно убегают, потому что перебрасывают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. Все из-за успешного наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают журналисты проекта Схемы и российской службы Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки.

Так, с начала октября грузовой паром уже несколькими рейсами перевез военных и технику из района поселка Козацкое в Новую Каховку. О перевозке техники свидетельствуют и публикации в соцсетях самих военных.

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Журналисты нашли в соцсетях профиль солдата по имени Макар Теплинский, который сам родом из Луганской области, но воюет на стороне России.

С начала октября он в соцсетях публиковал фото и видео перемещения российских подразделений с правого на левый берег Днепра – в районе города Новая Каховка.

10 октября военный опубликовал фото, сделанное на пароме с военными грузовиками.

Впоследствии оккупант опубликовал видео из парома: Мы плывем!

Журналистам удалось идентифицировать локацию по видео и ее точные координаты – это правый берег Днепра в районе поселка Козацкое.

Паром проплывал в направлении Новой Каховки мимо острова Казацкий.

Схема движения парома:

По данным спутниковых фото Planet Labs, российские военные в начале октября остановили отправку оборудования в район поселка Козацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью загруженным.

Вот рейс от 5 октября:

8 октября паром идет в сторону Козацкого пустым.

Впоследствии оккупант Макар Теплинский опубликовал видео уже с Новой Каховки, где разместилось его подразделение.

Российские власти серьезно рассматривают масштабный отвод своих подразделений к западу от реки Днепр в Херсонской области. Так, в разведке Минобороны Великобритании объяснили заявление недавно назначенного командующего вооруженными силами РФ в Украине генерала Сергея Суровикина.

Фото: Радио Свобода, Planet Labs, Схемы