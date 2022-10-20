Журналисты показали спутниковые фото, как оккупанты на паромах бегут с правого берега Херсонской области
В Херсонской области российские оккупанты явно поспешно убегают, потому что перебрасывают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра. Все из-за успешного наступления Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщают журналисты проекта Схемы и российской службы Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки.
Так, с начала октября грузовой паром уже несколькими рейсами перевез военных и технику из района поселка Козацкое в Новую Каховку. О перевозке техники свидетельствуют и публикации в соцсетях самих военных.
Журналисты нашли в соцсетях профиль солдата по имени Макар Теплинский, который сам родом из Луганской области, но воюет на стороне России.
С начала октября он в соцсетях публиковал фото и видео перемещения российских подразделений с правого на левый берег Днепра – в районе города Новая Каховка.
10 октября военный опубликовал фото, сделанное на пароме с военными грузовиками.
Впоследствии оккупант опубликовал видео из парома: Мы плывем!
Журналистам удалось идентифицировать локацию по видео и ее точные координаты – это правый берег Днепра в районе поселка Козацкое.
Паром проплывал в направлении Новой Каховки мимо острова Казацкий.
Схема движения парома:
По данным спутниковых фото Planet Labs, российские военные в начале октября остановили отправку оборудования в район поселка Козацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью загруженным.
Вот рейс от 5 октября:
8 октября паром идет в сторону Козацкого пустым.
Впоследствии оккупант Макар Теплинский опубликовал видео уже с Новой Каховки, где разместилось его подразделение.
Российские власти серьезно рассматривают масштабный отвод своих подразделений к западу от реки Днепр в Херсонской области. Так, в разведке Минобороны Великобритании объяснили заявление недавно назначенного командующего вооруженными силами РФ в Украине генерала Сергея Суровикина.
Фото: Радио Свобода, Planet Labs, Схемы