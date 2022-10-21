Иранские инструкторы в Крыму помогают запускать дроны-камикадзе по Украине — Белый дом

Октябрь, 21 в 9:01

Иран отправил своих инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь войскам РФ запускать дроны-камикадзе по украинским городам. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

– Мы оцениваем, что иранские военные находились в Крыму и помогали России в этих операциях. Тегеран сейчас участвует непосредственно на земле и путем предоставления оружия, которое влияет на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине, — сказал Кирби.

Кирби добавил, что США будут принимать все меры, чтобы сдерживать и противостоять поставкам Ираном этих боеприпасов.

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