В Херсонской области ВСУ подорвали два склада и контрольно-наблюдательный пункт РФ
Накануне украинские защитники атаковали вражеские позиции противовоздушной обороны, скопление техники и складов боеприпасов РФ на Южнобужском направлении.
Для этого Силы обороны семь раз поднимали авиацию.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач в течение боевого дня 20 октября.
В районе Борозенского Херсонской области уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт.
Также подорвано два склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.
Согласно подтвержденным данным, накануне армия РФ потеряла:
- 28 солдат,
- две самоходные артсистемы типа Мста-С,
- миномет,
- боевую машину пехоты,
- танк.
Кроме того, повреждены две боевые машины пехоты и другая автомобильная техника.
Оккупанты 20 октября трижды атаковали украинские позиции в Бериславском районе своей армейской и штурмовой авиацией.
Однако после огневого поражения в ответ захватчики ретировались.
В штормовом Черном море семь российских кораблей маневрируют у побережья Крыма.
Согласно данным Оперативного командования Юг, РФ, в частности, содержит четыре больших десантных корабля и один ракетоноситель, на борту которого может быть восемь крылатых ракет типа Калибр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.