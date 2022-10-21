Октябрь, 21 в 6:27

Накануне украинские защитники атаковали вражеские позиции противовоздушной обороны, скопление техники и складов боеприпасов РФ на Южнобужском направлении.

Для этого Силы обороны семь раз поднимали авиацию.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач в течение боевого дня 20 октября.

Сейчас смотрят

В районе Борозенского Херсонской области уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт.

Также подорвано два склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.

Согласно подтвержденным данным, накануне армия РФ потеряла:

28 солдат,

две самоходные артсистемы типа Мста-С,

миномет,

боевую машину пехоты,

танк.

Кроме того, повреждены две боевые машины пехоты и другая автомобильная техника.

Оккупанты 20 октября трижды атаковали украинские позиции в Бериславском районе своей армейской и штурмовой авиацией.

Однако после огневого поражения в ответ захватчики ретировались.

В штормовом Черном море семь российских кораблей маневрируют у побережья Крыма.

Согласно данным Оперативного командования Юг, РФ, в частности, содержит четыре больших десантных корабля и один ракетоноситель, на борту которого может быть восемь крылатых ракет типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.