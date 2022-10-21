ВСУ за сутки ликвидировали 100 оккупантов: потери РФ в войне на 21 октября
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки потери личного состава оккупантов составили около 100 человек, а с начала полномасштабного военного вторжения ВСУ ликвидировали не менее 66 750 российских врагов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Другие потери РФ в войне на 21.10.2022:
- танков ‒ 2573 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,
- РСЗО – 372 ед,
- средств ПВО ‒ 189 ед,
- самолетов – 269 ед,
- вертолетов – 243 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
- крылатых ракет ‒ 329,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4006 (+1) ед,
- специальной техники – 147 ед.
Напомним, что война в Украине длится уже 240 дней. Следить за ситуацией на фронте можно на онлайн-карте боевых действий в Украине.
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