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Факты / Україна

ВСУ за сутки ликвидировали 100 оккупантов: потери РФ в войне на 21 октября

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за сутки ликвидировали 100 оккупантов: потери РФ в войне на 21 октября
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери личного состава оккупантов составили около 100 человек, а с начала полномасштабного военного вторжения ВСУ ликвидировали не менее 66 750 российских врагов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Другие потери РФ в войне на 21.10.2022:

  • танков ‒ 2573 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,
  • РСЗО – 372 ед,
  • средств ПВО ‒ 189 ед,
  • самолетов – 269 ед,
  • вертолетов – 243 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 329,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4006 (+1) ед,
  • специальной техники – 147 ед.

Напомним, что война в Украине длится уже 240 дней. Следить за ситуацией на фронте можно на онлайн-карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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