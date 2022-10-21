Октябрь, 21 в 9:25

За прошедшие сутки потери личного состава оккупантов составили около 100 человек, а с начала полномасштабного военного вторжения ВСУ ликвидировали не менее 66 750 российских врагов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Другие потери РФ в войне на 21.10.2022:

танков ‒ 2573 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,

РСЗО – 372 ед,

средств ПВО ‒ 189 ед,

самолетов – 269 ед,

вертолетов – 243 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),

крылатых ракет ‒ 329,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4006 (+1) ед,

специальной техники – 147 ед.

Напомним, что война в Украине длится уже 240 дней. Следить за ситуацией на фронте можно на онлайн-карте боевых действий в Украине.