Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Будем давать россиянам еще более сильный ответ: Ермак о ракетных обстрелах со стороны РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Будем давать россиянам еще более сильный ответ: Ермак о ракетных обстрелах со стороны РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал очередные ракетные обстрелы Украины со стороны РФ утром 22 октября.

Он отметил, что ВСУ будут давать россиянам еще более сильный ответ, а их мечта о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины является инфантильной.

– Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ, – написал Андрей Ермак.

Отметим, что утром 22 октября враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. В Ровно в результате ракетных ударов повреждены электроподстанции.

Сейчас смотрят

В Луцке от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. В связи с обесточиванием части города, все котельные города временно прекратили работу.

Также были зафиксированы “прилеты” в Хмельницкой и Одесской областях. В Киевской, Черниговской и Львовской областях сработала ПВО.

Читайте
Потребление электроэнергии ограничено в Киеве и 10 областях: повреждения могут быть больше, чем 10-12 октября

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка