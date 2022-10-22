Октябрь, 22 в 12:45

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал очередные ракетные обстрелы Украины со стороны РФ утром 22 октября.

Он отметил, что ВСУ будут давать россиянам еще более сильный ответ, а их мечта о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины является инфантильной.

– Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ, – написал Андрей Ермак.

Отметим, что утром 22 октября враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. В Ровно в результате ракетных ударов повреждены электроподстанции.

Сейчас смотрят

В Луцке от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. В связи с обесточиванием части города, все котельные города временно прекратили работу.

Также были зафиксированы “прилеты” в Хмельницкой и Одесской областях. В Киевской, Черниговской и Львовской областях сработала ПВО.