Будем давать россиянам еще более сильный ответ: Ермак о ракетных обстрелах со стороны РФ
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал очередные ракетные обстрелы Украины со стороны РФ утром 22 октября.
Он отметил, что ВСУ будут давать россиянам еще более сильный ответ, а их мечта о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины является инфантильной.
– Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ, – написал Андрей Ермак.
Отметим, что утром 22 октября враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. В Ровно в результате ракетных ударов повреждены электроподстанции.
В Луцке от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. В связи с обесточиванием части города, все котельные города временно прекратили работу.
Также были зафиксированы “прилеты” в Хмельницкой и Одесской областях. В Киевской, Черниговской и Львовской областях сработала ПВО.