Два Аллигатора за сутки. ВСУ сбили еще один российский вертолет
Украинские зенитчики сбили второй за день российский вертолет Ка-52, который называют Аллигатором.
Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
– 22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением Воздушного командования Центр на южном направлении уничтожен еще один российский ударный вертолет Ка-52, – говорится в сообщении.
Напомним, что первый сегодня Аллигатор наши воины сбили в Бериславском районе Херсонской области.
Сейчас смотрят
Сегодня утром Воздушные силы ВСУ уничтожили 18 вражеских ракет. А вчера сбили российский штурмовик Су-25.