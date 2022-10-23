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Факты / Україна

Два Аллигатора за сутки. ВСУ сбили еще один российский вертолет

Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украинские зенитчики сбили второй за день российский вертолет Ка-52, который называют Аллигатором.

Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

– 22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением Воздушного командования Центр на южном направлении уничтожен еще один российский ударный вертолет Ка-52, – говорится в сообщении.

Напомним, что первый сегодня Аллигатор наши воины сбили в Бериславском районе Херсонской области.

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