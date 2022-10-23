Иран зарабатывает кровавые деньги и убивает украинцев: Зеленский о поставке дронов РФ

Октябрь, 22 в 21:16

Иран вводит мир в заблуждение, когда заявляет, что не поставляет России дроны, а руководству страны нельзя доверять.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

— Иран поставляет им (россиянам, — Ред.) дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: “Мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты”… Мы говорим конкретику — Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказ и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы, — говорит Зеленский.

Также глава государства добавил, что руководство Ирана может рассказывать своему обществу, что они ничего не продавали, но это все равно остается ложью.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что не доверяет руководству Ирана и напомнил об отрицании страной вины относительно сбитого украинского самолета МАУ в январе 2020 года. Тогда погибли 176 человек. И только через время Иран вынужден был признать свою причастность к трагедии, заявив, что это была случайность.

— Но, кроме извинений, они не сделали ничего. Они сказали, что будут возмещения семьям, поддержка семей, которые потеряли своих близких. Они говорили это на уровне лидера… И что они сделали? Они сделали ничего, ноль, они ничем не помогли, — сказал Зеленский.

Глава государства утверджает, что у Украины есть информация от своей разведки, а также разведок партнеров о том, что “Иран торгует с Россией дронами-камикадзе и ракетами”, но Иран все отрицал.