Октябрь, 22 в 18:11

В субботу, 22 октября, воины Сил специальных операций сбили российскую крылатую ракету, применив переносной зенитно-ракетный комплекс Стингер (Stinger).

Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Крылатую ракету РФ удалось сбить на севере Киевской области.

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В ходе боевого дежурства воины одного из подразделений ССО получили сигнал о ракетном пуске, который совершил российский самолет из района города Борисоглебск (Воронежская область).

Военные начали мониторить воздушное пространство и в какой-то момент заметили цель. Ракета двигалась на расстоянии нескольких километров по направлению к западным регионам нашей страны.

– Выстрелом из ПЗРК Стингер вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю, — подчеркнули в ССО.

В Киевской области воины ССО сбили крылатую ракету РФ выстрелом из Стингера / 4 фотографии

ПЗРК Stinger – это комплекс класса земля-воздух, имеющий инфракрасную головку самонаведения. Это вооружение – разработка американской компании General Dynamics. Стингеры, в частности, предназначены для поражения вертолетов и самолетов врага.

Как известно, сегодня утром российские оккупанты осуществили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры.

Как проинформировал президент Владимир Зеленский, с ночи враг запустил 36 ракет, большинство из которых сбила украинская ПВО.

Из-за повреждений инфраструктуры было введено временное ограничение потребления электроэнергии в Киеве и 10 областях Украины: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.

Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ

Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ