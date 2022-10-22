Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Одесской области, на Черниговщине работает ПВО

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Одесской области, на Черниговщине работает ПВО

Утром 22 октября в Одесской и Черниговской области прогремели взрывы.

По предварительным данным, российские оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Официального подтверждения пока нет.

В то же время в Черниговской области сообщают о работе сил противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

По состоянию на 08:30 по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Ранее в сети писали о запуске вражеских ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
В Киевской области работает ПВО: глава ОВА призвал не покидать укрытий

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка