Октябрь, 22 в 8:38

Утром 22 октября в Одесской и Черниговской области прогремели взрывы.

По предварительным данным, российские оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Официального подтверждения пока нет.

В то же время в Черниговской области сообщают о работе сил противовоздушной обороны.

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По состоянию на 08:30 по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Ранее в сети писали о запуске вражеских ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.