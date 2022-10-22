Оккупанты попали в объект инфраструктуры в Одесской области, на Черниговщине работает ПВО
Требует проверки
Утром 22 октября в Одесской и Черниговской области прогремели взрывы.
По предварительным данным, российские оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Официального подтверждения пока нет.
В то же время в Черниговской области сообщают о работе сил противовоздушной обороны.
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