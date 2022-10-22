Оккупанты полностью оставили Чаривное и Чкалово в Херсонской области — Генштаб

Октябрь, 22 в 18:58

Отдельные подразделения оккупантов продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области.

Об этом сообщили в Генштабе.

— При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Российские военные отбирают у гражданских автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

– Продолжается практика размещения подразделений врага в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей, — информируют в Генштабе.

Всего за текущие сутки враг нанес 40 ракетных ударов и запустил 16 ударных БПЛА Shahed-136. ВСУ удалось сбить 20 крылатых ракет и 11 БПЛА.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

В последние дни в Запорожской области уничтожено около 200 российских военнослужащих, более 150 — ранены. Также поражен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов.