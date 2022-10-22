Подняли ставки, но не учли сопротивление украинцев: Минобороны о ракетных ударах РФ

Октябрь, 22 в 17:51

Россия подняла ставки, уничтожая накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения.

Об этом заявили в Минобороны Украины.

— Одна крылатая ракета, пущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но этого недостаточно для их политического руководства, — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что “враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода, но РФ ничего не знает о сопротивлении украинского народа”.

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Напомним, что в результате ракетных ударов РФ утром 22 октября многие украинцы остались без света, больше всего отключений в Хмельницкой области.

Фото: Владимир Зеленский