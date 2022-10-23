Октябрь, 22 в 22:13

Российский террор энергетической инфраструктуры не сможет остановить наступление Вооруженных сил Украины, которые ежедневно продвигаются вперед.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 22 октября.

Он подчеркнул, что сегодня от каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего государства.

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— Пожалуйста, ограничивайте работу техники, которая потребляет много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Пожалуйста, обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения на вашей улице или в вашем районе. Планируйте свой день, учитывая эту информацию, — сказал президент.

Зеленский пояснил, что все украинцы вместе таким образом смогут показать, что украинскую жизнь невозможно сломать.

Он подчеркнул, что ни нанесенный сегодня удар российских террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят украинских защитников.

— Российские пропагандисты врут, когда говорят, будто этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что Россия не имеет шансов выиграть в этой войне. Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно — я подчеркиваю: ежедневно — продвигаются вперед, — сказал Зеленский.

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