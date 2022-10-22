Октябрь, 22 в 15:39

Российские удары по Украине усиливают решительность украинцев и международных партнеров.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной в Вашингтоне.

Он отметил, что обстрелы городов со стороны РФ имеют цель запугать украинцев, однако эти атаки лишь усиливают решимость граждан защищать свою страну.

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– Президент Путин считает, что эти атаки каким-то образом сломают волю. Вместо этого он лишь усугубляет их решимость защищать свою страну. Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух. Президент Путин думал, что может разделить трансатлантический блок, вместо этого он еще больше сблизил нас, – сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что США и Европа едины в совместных действиях в противостоянии российской агрессии в Украине.

Также на пресс-конференции лидеры обсудили помощь Украине и уход от энергетической зависимости от России.

— Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Францией и другими европейскими союзниками, чтобы помочь осуществить решительный отход от зависимости от российской энергии, что означает разработку более разнообразных, более надежных, устойчивых источников в долгосрочной перспективе и помощь нашим друзьям пережить зиму с высокими затратами на электроэнергию, — сказал госсекретарь США.

Кроме этого, Блинкен заявил, что США не видят признаков того, что Россия готова прекратить войну и начать переговоры.

По его словам, РФ, наоборот, удваивает и утраивает свою агрессию, которая проявляется в мобилизации россиян, фиктивных референдумах, незаконной аннексии и бомбардировках гражданской инфраструктуры.