Общество им этого не простит. Зеленский об отношениях с Россией после войны

Октябрь, 22 в 21:39

После войны России против Украины между странами не будет прежних отношений, ведь украинцы не простят россиян, которые пытаются уничтожить их как нацию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

По его мнению, рано или поздно Россию возглавят люди, с которыми Украина сможет вести переговоры.

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— Но при условии, что не будет войны, это не будет ультиматумом, при уважении нашего суверенитета и нашей нации, государства, наших людей, нашего права. В таких условиях, конечно, будет общение. Будет ли возвращение отношений, которые были до войны? Уверен, что нет. Они забрали много жизней. Общество им этого не простит, – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уровень отношений будет зависеть и от того, освободит ли сама Россия оккупированные территории, или Украине придется их отвоевывать.