В Ковеле на Волыни раздался взрыв: что известно
Требует проверки
Утром 22 октября в Ковеле Волынской области раздался взрыв.
В сети сообщают о сильном пожаре на месте прилета. Официального подтверждения пока нет.
По состоянию на 09:30 по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны в Луцке, Ровно, Одесской, Черниговской и Киевской областях.
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