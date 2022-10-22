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Факты / Україна

В Ковеле на Волыни раздался взрыв: что известно

Валентина Чорна, редактор ленты
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В Ковеле на Волыни раздался взрыв: что известно

Утром 22 октября в Ковеле Волынской области раздался взрыв.

В сети сообщают о сильном пожаре на месте прилета. Официального подтверждения пока нет.

По состоянию на 09:30 по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны в Луцке, Ровно, Одесской, Черниговской и Киевской областях.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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