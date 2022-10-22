У российских мобилизованных на Донбассе паника из-за огромных потерь: перехват СБУ

Октябрь, 22 в 15:05

У российских мобилизованных на Донбассе началась настоящая паника из-за огромных потерь на фронте в Украине.

Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, которые обнародовала Служба безопасности Украины.

Недавно мобилизованные путинские солдаты массово звонят родным, жалуются, что командование бросает их в самый ад, и умоляют вытащить их с войны любой ценой.

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В целом СБУ перехватила несколько подобных разговоров рашистов, которые сейчас находятся в Донецкой области.

Один из них рассказал жене, что у них из взвода выжило только трое.

– Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене… Поднимайте вопрос снова на уровне Богомаза (губернатор Брянской области РФ, — Ред.). Нас всех на передок отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоят… Из взвода, что был, который вышел – трое выживших осталось, – пожаловался жене один из захватчиков.

Он добавил, что их командование на передовой не появляется и только раздает приказы, а мобилизованных “бросает подыхать”.

Еще один рашист во время разговора призвал не ограничиваться только чиновниками местного уровня, а обращаться в Кремль, к президенту РФ, который и развязал полномасштабную войну.

– Какого х** нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там до**я 200-х, 300-х… Поднимите вопрос перед помощником президента, — призвал оккупант.

В Службе безопасности напомнили рашистам, что они могут избежать судьбы пушечного мяса, сдавшись в плен. Для этого есть специально созданные номера телефонов (+380665803498, +380931192984).

Как известно, РФ создала на фронте в Украине так называемые заградотряды, которые не дают возможности путинским солдатам бежать с поля боя. Об этом свидетельствует один из перехватов СБУ.