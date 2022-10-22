Ударами по критической инфраструктуре РФ хочет спровоцировать волны беженцев в Европу — Подоляк

Октябрь, 22 в 16:47

Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре, чтобы вызвать волны беженцев из Украины в Европу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу, — написал он в Twitter.

По его словам, удастся ли президенту РФ Владимиру Путину воплотить свой план сегодня, зависит только от лидеров европейских стран.

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— Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — это скорость передачи ПВО и ракет к ней, — подытожил советник.

Напомним, что Укрэнерго вводит временное ограничение потребления электроэнергии в Киеве и 10 областях Украины из-за масштабов повреждений в результате ракетной атаки на энергетические объекты утром 22 октября.