Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ударами по критической инфраструктуре РФ хочет спровоцировать волны беженцев в Европу — Подоляк

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Подоляк

Россия наносит массированные удары по критической инфраструктуре, чтобы вызвать волны беженцев из Украины в Европу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

 — Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу, — написал он в Twitter.

По его словам, удастся ли президенту РФ Владимиру Путину воплотить свой план сегодня, зависит только от лидеров европейских стран.

Сейчас смотрят

— Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — это скорость передачи ПВО и ракет к ней, — подытожил советник.

Напомним, что Укрэнерго вводит временное ограничение потребления электроэнергии в Киеве и 10 областях Украины из-за масштабов повреждений в результате ракетной атаки на энергетические объекты утром 22 октября.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка