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Факты / Україна

В направлении Киевщины летят вражеские дроны — объявлена тревога

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В направлении Киевщины летят вражеские дроны — объявлена тревога

В направлении Киевской области летят вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в соцсетях.

Перед этим в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

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Пока неизвестно, какое именно количество беспилотников и куда они пытаются попасть.

Добавим, что воздушная тревога объявлена еще и в центральной и южной части Украины.

Официальных комментариев от представителей власти, ВСУ или силовых органов пока не было.

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