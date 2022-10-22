В направлении Киевщины летят вражеские дроны — объявлена тревога
Требует проверки
В направлении Киевской области летят вражеские беспилотники.
Об этом сообщили в соцсетях.
Перед этим в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
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Пока неизвестно, какое именно количество беспилотников и куда они пытаются попасть.
Добавим, что воздушная тревога объявлена еще и в центральной и южной части Украины.
Официальных комментариев от представителей власти, ВСУ или силовых органов пока не было.