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Факты / Україна

Ночью оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО и тяжелой артиллерии, есть разрушения

Валентина Чорна, редактор ленты
Нікополь

Ночью 22 октября российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

В результате обстрела оборвались линии электропередач, почти 1 тыс. семей остались без света. На месте работают энергетики.

По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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— Россияне накрыли огнем две местные общины — Марганецкую и Никопольскую. Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродовано более 20 домов и несколько газопроводов, — написал он.

Нікополь Нікополь

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 240-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Валентин Резниченко

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