Октябрь, 22 в 14:07

Украинские военные смогли уничтожить логистику российских оккупантов в Луганской области и нарушить их преимущество в артиллерии.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подтвердил, что в первые 4,5 месяца полномасштабной войны преимущество войск РФ в артиллерии было тотальным. В течение часа на украинские позиции только на одном участке фронта могло прилететь более 180 снарядов.

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– Это только на один участок. Представьте, что происходило по всей линии фронта в Луганской области. То есть ситуация была просто ужасающей. Они обстреливали нас часами. И это происходило круглосуточно, с перерывами исключительно для того, чтобы провести какое-то наступление и прозондировать, подавлена ли уже линия обороны ВСУ, или они еще держатся и нужно дальше обстреливать, — отметил Гайдай.

Он уточнил, что сейчас ситуация значительно улучшилась, поскольку Вооруженные силы Украины получили больше артиллерии от западных партнеров.

– Сейчас ситуация изменилась к лучшему, намного. Потому что четкая работа наших артиллеристов разрушила им логистику подвоза боекомплекта. Уничтожили склады с боекомплектом. Это не свидетельствует о том, что у них вообще нет снарядов, но сегодня логистика уже намного хуже. Артиллерии у наших военных стало больше, и она более четкая. И работает очень хорошо, можно сказать на отлично, — подчеркнул Гайдай.

На днях Сергей Гайдай сообщал, что сейчас самая горячая точка в Луганской области – это направление Сватово. Там оккупанты максимально обстреливают всю территорию, с которой их выбили ВСУ.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая