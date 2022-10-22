Октябрь, 22 в 10:23

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 320 российских оккупантов, шесть танков и самолет.

Такие обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, украинские военные уничтожили 16 вражеских дронов, 8 боевых бронированных машин и 5 артиллерийских систем.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 22 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 67 070 человек (+320 оккупантов за сутки);

танков – 2 579 (+6 за сутки);

боевых бронированных машин – 5 266 (+8 за сутки);

артиллерийских систем – 1 653 (+5 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 373 (+1 за сутки);

средств ПВО – 189;

самолетов – 270 (+1 за сутки);

вертолетов – 243;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 341 (+16 за сутки);

крылатых ракет – 329;

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 021 (+15 за сутки);

специальной техники – 148 (+1 за сутки).

Данные по поводу потерь врага уточняются.

По данным Генерального штаба, из Херсона выехала значительная часть населения, а враг готовится к уличным боям. Кроме того, оккупанты продолжают мародерить на временно захваченных территориях. В частности, в Энергодаре они грабят квартиры и гостиницы, в которых проживали.