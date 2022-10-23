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Факты / Україна

Родители шокированы: детей не вернули в Энергодар из “отдыха” в РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Родители шокированы: детей не вернули в Энергодар из “отдыха” в РФ

В Энергодаре Запорожской области оккупанты заявили родителям, которые отправили своих детей на “отдых” в Краснодарский край РФ, что дети задерживаются там на неопределенный срок и будут ходить в российские школы.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

– Некоторые родители, которые, несмотря на полномасштабную войну, недавно отправили из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край РФ, уже начали получать тревожные сообщения, – подчеркнул он.

По его словам, родителям также приказали передать детям теплые вещи и “успокоили”, что они будут ходить там в школу.

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– Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий, – сказал Орлов.

Российские захватчики начали вывозить детей из Энергодара в РФ 15 октября.

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Фото: Дмитро Орлов

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