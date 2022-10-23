Октябрь, 23 в 16:36

Журналисты CNN связались с жительницей Херсона, чье имя не могут назвать в целях ее безопасности. Она рассказала, какая ситуация сейчас во временно оккупированном Россией украинском городе.

Так, по ее словам, люди в Херсоне эмоционально истощены, улицы пусты уже после полудня, а российских солдат часто можно увидеть в штатском.

– К сожалению, многим жителям Херсона пришлось задуматься о том, чтобы покинуть город. У каждого были свои причины, тревоги и страхи. Но я на 100% уверена, что никто не хотел ехать, – сказала женщина.

Она отметила, что Херсон превратился в город-призрак. Десятки тысяч жителей вынужденно уехали с начала российской оккупации в марте.

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– Вечером можно увидеть большое количество многоэтажек, в которых горит максимум два-три окна. Днем встретить людей можно в основном возле рынка. Но в 3-4 часа дня улицы пусты и вообще никого нет, – рассказала местная жительница.

Она добавила, что сама уходить никуда не собирается.

– Честно говоря, этот вопрос меня бесит… Это моя земля, Херсон – мой дом. Мы участвовали в митингах против оккупантов с первых дней войны, сражались, как могли. Эта борьба продолжается до сих пор, – сказала женщина.

По ее словам, атмосфера в городе напряженная, а некоторые люди даже не выходят из дома, чтобы избежать контакта с военными.

– Здесь невозможно расслабиться. Вечером, когда я слышу, как рядом с домом едет машина, я начинаю нервничать, потому что машина в поздний час – нехороший знак, – рассказала она.

Жительница уверяет, что большинство оставшихся в городе Херсонцев понимают, что украинские военные никогда не причинят вреда населению и обстрелов мирных жителей не будет.

Женщина рассказала, что, хотя коммунальные услуги продолжают работать, люди беспокоятся о достаточном количестве электроэнергии и отопления в зимний период.

Еще одной проблемой, по ее словам, является нехватка лекарств, а также – детских смесей, которые, помимо всего прочего, очень дорого стоят. Однако основных продуктов питания в городе достаточно – люди продают кто что может.

– Кто-то печет домашний хлеб, кто-то печет пироги, кто-то продает свои вещи просто посреди улицы, выкладывая на простыню… Лекарства продаются просто на улице из машин или частными лицами, – описала она.

Однако россияне захватили лодки, которые принадлежат людям, а потому херсонцы не знают, как будут поддерживаться поставки продовольствия с восточного берега.

– Я не могу сказать, что российских солдат стало меньше, они просто сняли военную форму и переоделись в штатское. Некоторые ходят по улице в штатском, но с автоматом, – сообщила женщина.

По ее словам, местные приветствуют звуки обстрелов и пугаются тишины – тогда им кажется, что Украина о них забыла.