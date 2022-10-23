Октябрь, 23 в 11:27

Военнослужащие РФ в разговорах с родственниками жалуются на плохое обеспечение зимним обмундированием, а также на отсутствие современной техники и вооружений.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора оккупанта с матерью.

Россиянин раздраженно отвечает на вопрос об обеспечении зимним обмундированием и говорит, что у него нет ни бушлата, ни спальника.

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– Все выдали! Больше ничего нет! С чего бы еще что-то давали? Там людей одевать не во что, в России, и сюда еще что-то присылать? Че совсем? Все зиму сидели – ниче! Без бушлата, без спальника, – говорит оккупант.

Вопрос матери о новой технике у солдата тоже вызывает раздражение.

– Да-да, танки Т-64. Все старье кинут, ни одной новой техники здесь нет. Снаряды привезли вчера на Грады выпуска 1950-х годов! – отметил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГУР