Октябрь, 23 в 17:50

Оккупационные власти временно захваченного Херсона сообщили, что в городе якобы произошел “теракт”. На улице сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом пишут кремлевские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию Херсонской области. Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое — получили ранения.

По предварительным данным, такой “подарок” был назначен для начальника СИЗО, который сотрудничает с оккупантами.

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В сети обсуждается несколько версий события. Первая – взрывчатка была в машине, вторая – ее установили на столбе и она взорвалась в тот момент, когда подъехал “необходимый” автомобиль.

В комментарии Общественному пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый, сказал, что полиции о происшествии ничего не известно.

Напомним, что накануне оккупанты призвали местных жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра “из-за угрозы обстрелов и терактов”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

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