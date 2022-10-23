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Факты / Україна

Сработала самодельная взрывчатка: в Херсоне подорвали авто коллаборанта

Валентина Чорна, редактор ленты
теракт у Херсоні

Оккупационные власти временно захваченного Херсона сообщили, что в городе якобы произошел “теракт”. На улице сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом пишут кремлевские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию Херсонской области. Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое — получили ранения.

По предварительным данным, такой “подарок” был назначен для начальника СИЗО, который сотрудничает с оккупантами.

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В сети обсуждается несколько версий события. Первая – взрывчатка была в машине, вторая – ее установили на столбе и она взорвалась в тот момент, когда подъехал “необходимый” автомобиль.

В комментарии Общественному пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый, сказал, что полиции о происшествии ничего не известно.

Напомним, что накануне оккупанты призвали местных жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра “из-за угрозы обстрелов и терактов”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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