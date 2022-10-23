Сработала самодельная взрывчатка: в Херсоне подорвали авто коллаборанта
Оккупационные власти временно захваченного Херсона сообщили, что в городе якобы произошел “теракт”. На улице сработало самодельное взрывное устройство.
Об этом пишут кремлевские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию Херсонской области. Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек, еще трое — получили ранения.
По предварительным данным, такой “подарок” был назначен для начальника СИЗО, который сотрудничает с оккупантами.
В сети обсуждается несколько версий события. Первая – взрывчатка была в машине, вторая – ее установили на столбе и она взорвалась в тот момент, когда подъехал “необходимый” автомобиль.
В комментарии Общественному пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый, сказал, что полиции о происшествии ничего не известно.
Напомним, что накануне оккупанты призвали местных жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра “из-за угрозы обстрелов и терактов”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.