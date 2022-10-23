Там сломали, там украли, магазин разграбили: оккупант о мародерствах в украинском селе

Военный РФ в перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре рассказал о мародерстве в деревне.

— Тут ты бы видела, первый день, тут половина разбежалась, когда эта ху*ня пошла надвигаться. Понажрались же короче, заехали в село нетронутое, поняла? Магазин был, вся ху*ня. И тут заезжаем мы. Тут же стояли короче, по типу наших, как нам обещали. Заехали мы, тут п*здец начался. Там сломали, там украли, магазин разграбили. Свет вь*бали и все. Начали теперь по селу п*здячить. Люди аху*вшие, говорят уходите отсюда, — рассказывает оккупант.