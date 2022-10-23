С одесских портов отправились семь судов из более чем 160 тыс. тонн украинской пшеницы

Октябрь, 23 в 14:51

Балкер Pangeo, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, утром 23 октября вышел из порта Черноморска из 40 тыс. тонн украинской пшеницы для Йемена, сообщает Министерство инфраструктуры.

Кроме того, зерновым коридором из портов Одессы, Черноморска и Южный вышли шесть судов, которые доставят 124,3 тыс. тонн агропродукции в страны Азии и Европы.

В Мининфраструктуры говорят, что в последние дни порты работают только на 25-30% своих возможностей, поскольку РФ сознательно задерживает полноценную реализацию зерновой инициативы.

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В целом с 1 августа 380 судов экспортировали из украинских портов 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября заявил, что предложил российскому диктатору Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, благодаря которому появилась возможность открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.

По его словам, действие договоренности должно касаться также перевозки российского зерна и удобрений через Турцию.

Фото: Мінінфраструктури