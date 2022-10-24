Истерия из-за приближения ВСУ к Херсону: Мусиенко объяснил мотивы Шойгу относительно “грязной бомбы”

Октябрь, 24 в 10:12

Заявления РФ о якобы подготовке Украиной применения на своей территории “грязной бомбы” — просто попытка замедлить контрнаступление на Херсон, поскольку его потеря будет колоссальным поражением для Путина, считает военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

– Главная мотивация – это попытаться замедлить украинское контрнаступление на юге, в частности, на Херсон. Шойгу такими звонками к министрам обороны разных стран – Франции, США, Турции, Британии – пытается как-то на них влиять, чтобы они передавали ответные сигналы Украине и, возможно, даже замедлили военную помощь, – заявил он в эфире телемарафона.

По его мнению, такими сигналами Шойгу пытается передавать, что РФ будет готова к любым серьезным действиям, совершению терактов, если украинцы приблизятся непосредственно к Херсону.

– А дальше расчет россиян заключается в том, что они смогут наладить какое-нибудь сообщение через Днепр, чтобы перебрасывать на правый берег мобилизованных, чтобы хоть как-то стабилизировать линию фронта и не давать ВСУ расширять плацдарм контрнаступления, – добавил Мусиенко.

То есть РФ пытается максимально тянуть время, отметил эксперт, “однако уровень дискуссии, назревающей истерии и растерянности со стороны РФ, а с другой стороны – уровня угроз, свидетельствует о том, что именно этот населенный пункт имеет для них достаточно серьезный стратегический вес и, конечно, его потерю они будут расценивать как колоссальное поражение для себя”.

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Фото: Олександр Мусієнко