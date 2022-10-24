Министр обороны Румынии объявил об отставке после заявления о войне РФ против Украины

Октябрь, 24 в 17:18

Министр обороны Румынии Василе Дынку объявил о своей отставке спустя несколько недель после того, как заявил, что единственный шанс для Украины закончить войну – это переговоры с Россией.

Об этом пишет The Guardian.

– Мой жест (отставка) обусловлен невозможностью сотрудничества с румынским президентом, главнокомандующим армией… Я считаю, что мой уход с поста необходим для того, чтобы не навредить решениям и программам, требующим гибкой командной цепочки, и не заблокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для… министерства и армии, – прокомментировал свое решение Дынку.

Отмечается, что Дынку подвергли резкой критике за предположение о том, что Украине нужны международные союзники для переговоров о гарантиях безопасности и мире с Россией. Позже он заявил, что его комментарии были вырваны из контекста.

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Президент Клаус Йоханнис сказал, что украинцы платят кровью из-за этой войны, и только они могут решать, о чем и когда вести переговоры, и эту позицию поддерживают и Румыния, и ЕС.