Октябрь, 24 в 19:02

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Об этом он сказал в обращении к участникам Саммита демократии Haaretz.

— Не пора ли вашему государству выбрать – с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора происходит полное разрушение глобальной безопасности? – сказал глава государства.

По словам президента, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия около 4500 ракет против Украины.

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Запас ракет у страны-агрессора сокращается, поэтому для продолжения террора она начала искать оружие по другим странам, а нашла его в Иране.

Зеленский предположил, что Россия в ответ на поставку оружия из Ирана может способствовать иранской ядерной программе.

— Если бы Украина сразу могла обезопасить свое небо, столкнувшись с ракетной и дроновой угрозой, Россия сейчас не имела бы мотива – идти в Иран и предлагать ему что-то в обмен на содействие в терроре. И я считаю, что еще можно лишить смысла этот их альянс, если мы будем действовать вместе – мы с вами, так же как и с другими демократиями, — заявил президент.

В то же время глава государства поблагодарил Израиль за медицинскую помощь Украине и за поддержку со стороны израильского народа.

Он выразил надежду на то, что Украина получит от Израиля поддержку в закрытии неба от российских воздушных атак.