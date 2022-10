Российские оккупанты во время бегства из Херсона демонтировали и забрали с собой памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову.

Об этом проинформировал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Соответствующую информацию также распространили российские пропагандистские ресурсы.

Памятник адмиралу времен Российской империи Федору Ушакову находился у главного корпуса Херсонской государственной морской академии. Статую установили в 1957 году.

В то же время бюст российскому полководцу Александру Суворову установили в Херсоне в 1950 году, на 150-летие его смерти.

Теперь оба постамента в центре города пусты. Российские пропагандисты утверждают, что памятники “эвакуировали” из Херсона, чтобы “сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ”.

По данным местного издания Мост, оба памятника были демонтированы вечером 23 октября. Россияне вывезли его в неизвестном направлении.

Издание обращает внимание на тот факт, что до российских оккупантов памятники в Херсоне воровали во время отступления гитлеровские войска.

