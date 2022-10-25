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Факты / Україна

Оккупанты используют ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и запугивают херсонцев — Соболевский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

В Херсоне на рынках, в магазинах массово отказываются принимать рубли.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

– Таким образом люди демонстрируют свое отношение к оккупантам, чувствуя, что освобождение уже рядом, – говорит он.

Также заместитель главы отметил, что оккупанты вывозят имущество государственных коммунальных предприятий, есть случаи и ограбления частных домов.

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Кроме того, россияне обманывают людей и под предлогом спасения вывозят в РФ.

– Они максимально используют ситуацию с дамбой (Каховской ГЕС. — Ред.) для того, чтобы создать паническое настроение у людей и принудить их к депортации. Они создали атмосферу устрашения, что город будет разрушен, дамба взорвана, и единственная возможность спасти жизнь — это соглашаться на перемещение в РФ. Они не скрывают, что они будут вывозить людей в Россию, — говорит Соболевский.

Оккупанты не говорят людям, куда их везут, информируя, что они едут в Крым, и там им будет предоставлено жилье.

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