Оккупанты используют ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и запугивают херсонцев — Соболевский
В Херсоне на рынках, в магазинах массово отказываются принимать рубли.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
– Таким образом люди демонстрируют свое отношение к оккупантам, чувствуя, что освобождение уже рядом, – говорит он.
Также заместитель главы отметил, что оккупанты вывозят имущество государственных коммунальных предприятий, есть случаи и ограбления частных домов.
Кроме того, россияне обманывают людей и под предлогом спасения вывозят в РФ.
– Они максимально используют ситуацию с дамбой (Каховской ГЕС. — Ред.) для того, чтобы создать паническое настроение у людей и принудить их к депортации. Они создали атмосферу устрашения, что город будет разрушен, дамба взорвана, и единственная возможность спасти жизнь — это соглашаться на перемещение в РФ. Они не скрывают, что они будут вывозить людей в Россию, — говорит Соболевский.
Оккупанты не говорят людям, куда их везут, информируя, что они едут в Крым, и там им будет предоставлено жилье.