После точных ударов ВСУ: в Токмаке больница заполнена ранеными оккупантами
Во временно оккупированном Токмаке в Запорожье после точных ударов Вооруженных сил Украины больница заполнена ранеными российскими захватчиками.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
— ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами, – сообщил он.
По его словам, медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем “трехсотым”.
Федоров также сообщил, что есть информация о большом количестве погибших, но она нуждается в уточнении.
— Безусловно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей, – добавил.
Ночью 23 октября российские войска обстреляли Запорожскую область из дронов и зенитно-ракетных комплексов.
По предварительным данным, оккупанты использовали для обстрела областного центра беспилотники-камикадзе типа Shahed-136, а населенных пунктов поблизости – ЗРК С-300.
Источник: Иван Федоров