После точных ударов ВСУ: в Токмаке больница заполнена ранеными оккупантами

Октябрь, 24 в 18:05

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожье после точных ударов Вооруженных сил Украины больница заполнена ранеными российскими захватчиками.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными рашистами, – сообщил он.

По его словам, медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем “трехсотым”.

Сейчас смотрят

Федоров также сообщил, что есть информация о большом количестве погибших, но она нуждается в уточнении.

— Безусловно, это не последняя удачная операция ВСУ. Ждем еще больше хороших новостей, – добавил.

Ночью 23 октября российские войска обстреляли Запорожскую область из дронов и зенитно-ракетных комплексов.

По предварительным данным, оккупанты использовали для обстрела областного центра беспилотники-камикадзе типа Shahed-136, а населенных пунктов поблизости – ЗРК С-300.

Источник: Иван Федоров